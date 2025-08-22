Após fugir de Maduro e então de Trump, venezuelanos buscam refúgio na Espanha

"Migrar duas vezes é difícil, tanto para nós mesmos quanto para nossos filhos", disse Peña de Madri. "Mas a paz de espírito não tem preço."

Ele está entre um número crescente de venezuelanos que se tornaram os novos impulsionadores da migração para a Europa.

Venezuelanos foram, pela primeira vez, o maior grupo a solicitar asilo na União Europeia no primeiro trimestre, depois que a Alemanha recebeu menos sírios após a derrubada de Bashar al-Assad no ano passado e os controles de imigração no Mediterrâneo reduziram as chegadas via Tunísia e Líbia.

Durante anos, os EUA foram um refúgio para os venezuelanos que fugiam do governo de esquerda do presidente Nicolás Maduro, mas no segundo mandato de Trump muitos estão sendo considerados criminosos e forçados a buscar refúgio em outros lugares.

A Espanha, que tem adotado uma política de imigração mais flexível para lidar com a escassez de mão de obra, mesmo quando seus pares europeus adotam uma abordagem mais rígida, também compartilha o idioma e os valores culturais que a tornam a alternativa natural para muitos dos 1 milhão de venezuelanos que vivem nos EUA e temem a deportação, disse Tomás Paez, diretor do Observatório da Diáspora Venezuelana.

O medo de serem enviados para prisões como a notória Alligator Alcatraz, na Flórida, está levando muitos venezuelanos a se "autodeportarem", segundo Paez.