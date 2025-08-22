Brasil contrata R$5,5 bi em investimentos em hidrelétricas de pequeno e médio porte

Na ponta compradora, a principal distribuidora a adquirir energia no certame foi a Amazonas Energia, que deverá ter seu controle assumido pela Âmbar, do grupo J&F. Também compraram energia no leilão distribuidoras da Neoenergia (Celpe, Coelba e Cosern), Enel (Eletropaulo e Coelce), Energisa (Paraíba e Tocantins) e Light.

O leilão foi aberto à disputa de usinas de pequeno a médio porte, as chamadas centrais geradoras (CGHs), pequenas centrais (PCHs) e hidrelétricas (UHEs) até 50 MW de capacidade instalada.

Foram vencedores 65 projetos da fonte hídrica, principalmente nos submercados do Sul e Sudeste/Centro-Oeste, além de dois no Nordeste. Esses empreendimentos, contratados por 20 anos, deverão iniciar o suprimento de energia em janeiro de

2030.

O certame exclusivo para as usinas de pequeno e médio porte segue uma política pública do governo de incentivar mais projetos da fonte hidrelétrica no país.

Nesta semana, antes da realização do leilão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia comemorado publicamente o que chamou de "retomada" da indústria hidrelétrica no país, projetando R$10 bilhões em investimentos.