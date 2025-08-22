Coreia do Norte diz que Coreia do Sul disparou tiros de advertência na região da fronteira

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disse no sábado (horário local) que militares sul-coreanos dispararam tiros de advertência na terça-feira na área de fronteira entre as duas Coreias, e chamou isso de provocação deliberada, de acordo com a mídia estatal KCNA.

A Coreia do Norte também disse que as transmissões de alerta dos militares sul-coreanos na região da fronteira estavam aumentando.

Desde o ano passado, a Coreia do Norte vem construindo barreiras na fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias, além de explodir estradas e ferrovias intercoreanas.