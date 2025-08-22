Em dura reunião com ONU, Brasil rejeita proposta para subsidiar acomodações em Belém

"O governo brasileiro já está arcando com custos significativos para a realização da COP e por isso não há como subsidiar delegações de países, inclusive delegações de países que são mais ricos do que o Brasil. Não cabe aos brasileiros fazerem subsídio a outros países", disse Belchior, depois da reunião com o bureau -- órgão administrativo da UNFCCC -- na manhã desta sexta-feira.

De acordo com uma fonte presente na reunião, a proposta não foi feita diretamente, mas como uma pressão para um subsídio que reduzisse o custo das diárias de hotéis, e que não seria pago pela ONU. Surgiu, então, a ideia de que se procurasse entidades filantrópicas dispostas a fazer esse apoio, já que o governo brasileiro se recusou.

A proposta do bureau veio em uma lista de 48 questionamentos feita pelo bureau envolvendo a infraestrutura de Belém, especialmente a questão hoteleira. É mais um capítulo em uma crise que se arrasta desde o início do ano, mas que chegou ao ápice nas últimas semanas com a pressão de vários países para que a cúpula seja retirada de Belém, o que o governo brasileiro já deixou claro que não vai acontecer.

"O governo brasileiro deixou claro que não há nenhuma condição de mudança de sede. Os navios já estão contratados, as instalações já estão sendo construídas, está em um estado adiantado de construção. Esses espaços estão sendo comercializados com os países. Enfim, não tem como mudar o lugar da COP", afirmou Belchior. "A definição da cidade-sede é do governo brasileiro e nós estamos num momento em que não é possível reverter isso."

A contraproposta brasileira foi o apoio a uma reivindicação já feita pelos países mais pobres de que a ONU aumente o valor da diária paga aos delegados desses países. O valor calculado para Belém foi de US$144 -- o que, frente às diárias de hospedagem em Belém, que chegam a 15 vezes os valores normais, fica muito aquém do necessário.

"Se fosse para mudar a cidade-sede, eles teriam que aumentar o valor para cerca de US$250. Então, apoiamos a demanda de um conjunto de países-membros para que eles adotem o mesmo patamar de tarifa de outras cidades brasileiras", disse a secretária-executiva. O valor citado é o pago para cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro. Já em Bonn, onde aconteceu uma das reuniões de negociação pré-COP, a diária é de US$400.