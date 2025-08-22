Gaza está oficialmente sofrendo com a fome, afirma monitor global

Cerca de 280.000 dessas pessoas estão em uma região ao norte que abrange a Cidade de Gaza -- conhecida como província de Gaza -- que, segundo o IPC, está passando fome após quase dois anos de guerra entre Israel e os militantes palestinos do Hamas.

Foi a primeira vez que o IPC registrou fome fora da África, e o grupo global previu que as condições de fome se espalhariam para as áreas central e sul de Deir al-Balah e Khan Younis até o final do próximo mês.

Acrescentou que a situação mais ao norte poderia ser ainda pior do que na Cidade de Gaza, mas disse que os dados limitados impedem qualquer classificação precisa.

Israel rejeitou o relatório como falso e tendencioso, dizendo que o IPC havia baseado sua pesquisa em dados parciais fornecidos em grande parte pelo Hamas, que não levou em conta um recente influxo de alimentos.

"Não há fome em Gaza", disse o Ministério das Relações Exteriores de Israel em um comunicado.

Para que uma região seja classificada como em situação de fome, pelo menos 20% das pessoas devem estar sofrendo de extrema escassez de alimentos, com uma em cada três crianças gravemente desnutridas e duas pessoas em cada 10.000 morrendo diariamente de fome ou desnutrição e doenças.