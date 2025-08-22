Governo abre consulta para 2 leilões de capacidade de energia com inclusão de carvão e óleo

Um certame anterior para contratar capacidade, que estava previsto para junho, foi adiado por questionamentos judiciais de empresas interessadas.

"Precisamos de consulta curta porque estamos com horizonte de contratação apertado pra fazermos leilão no primeiro trimestre, em março", disse uma das fontes, que falaram na condição de anonimato.

Do setor termelétrico brasileiro, constam como interessadas na disputa empresas como a Petrobras, Âmbar Energia, Eneva e outras, conforme declarações dadas pelas companhias anteriormente.

Para início de entrega de energia em 2026, o governo propôs concorrência apenas para termelétricas existentes, movidas a carvão, gás natural conectado a gasoduto e óleo. Já novos projetos termelétricos vão disputar contratos para iniciar operação a partir de 2028, mas não poderão ter carvão e óleo como fontes, por questões ambientais.

As térmicas a gás existentes deverão começar a ofertar energia entre 2026 e 2027.

A inclusão de combustíveis fósseis no leilão, mesmo antes da realização da COP30 em Belém, em novembro, aconteceu para garantir o máximo de competição possível nos certames, disseram as fontes do ministério.