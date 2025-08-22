Líder da Coreia do Norte condecora soldados que lutaram pela Rússia e consola crianças com abraços

Em frente a um muro memorial que listava os mortos, Kim foi visto abraçando filhos chorosos de soldados mortos, com um deles envolvendo os braços em torno do líder norte-coreano.

Juntamente com os generais do Exército, Kim participou de um concerto para os soldados que retornaram da Rússia, bem como de um banquete que incluiu membros da família enlutados, disse a KCNA.

Os eventos foram as últimas homenagens públicas às tropas norte-coreanas que lutaram na Rússia.

Kim elogiou sua missão no exterior como "a conclusão vitoriosa", informou a KCNA, embora não tenha ficado claro se isso indicava a retirada de suas tropas da Rússia.

Cerca de 600 soldados norte-coreanos foram mortos lutando pela Rússia contra a Ucrânia, de um contingente total de 15.000, disseram parlamentares sul-coreanos em abril, citando a agência de inteligência do país.

Acredita-se que a Coreia do Norte esteja planejando outro destacamento desse tipo, de acordo com uma avaliação da inteligência sul-coreana.