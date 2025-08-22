Morte online de streamer francês não foi resultado de trauma, diz procuradoria

A procuradoria de Nice, no sul da França, perto de onde Graven morreu, disse que a autópsia não mostrou nenhum vestígio de lesões traumáticas que pudessem explicar a morte e que as causas prováveis da morte pareciam ser de origem médica ou toxicológica.

Outras análises foram solicitadas para determinar essas causas, disse a procuradoria, acrescentando que Graven tinha problemas cardíacos e que estava fazendo tratamento médico para a glândula tireoide.

Em uma entrevista à emissora franceinfo na sexta-feira, Clara Chappaz, ministra júnior de IA e tecnologia digital, afirmou que durante alguns dos vídeos Graven podia ser ouvido dizendo que queria que o abuso parasse e que queria chamar a polícia.

"O país inteiro está em choque com o que aconteceu... Vivemos em um mundo onde a realidade superou a ficção, onde podemos ver alguém morrendo em um canal de TV e as pessoas podem assistir a esse tipo de vídeo com horas e horas de humilhação", disse ela.

Ela denunciou o que chamou de "faroeste digital" e criticou a Kick, de propriedade australiana, pela moderação insuficiente do conteúdo.

"Essa plataforma de três anos está claramente muito desconectada com o que realmente está acontecendo", disse ela, acrescentando que, se as investigações mostrarem que a Kick não cumpre os padrões de conteúdo online, haverá "sanções", que ela não especificou.