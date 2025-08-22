Países ricos usam combate ao crime como pretexto para violar soberania, diz Lula

"Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem. Utilizam a luta contra o desmatamento como justificativa para o protecionismo. Usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania", disse Lula.

O presidente não mencionou direta ou explicitamente qualquer incidente.

Mas no início desta semana a Reuters informou que o governo dos Estados Unidos enviou três destróieres com mísseis guiados Aegis à costa da Venezuela como parte de um esforço contra as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos, segundo duas fontes informadas sobre o assunto.

Durante o encontro com presidentes de países amazônicos nesta sexta-feira, Lula aproveitou para defender mais uma vez o multilateralismo, inclusive no âmbito da questão climática.

"Não existe saída individual para a crise climática... Se a gente não tiver uma nova governança mundial, a gente não conseguirá implementar uma nova política climática", disse Lula.

"Para ter essa governança mundial, você não pode acabar com o multilateralismo. Você não pode fazer o que o presidente americano está fazendo, tomando decisões sozinho, sem levar em conta que existe a OMC, sem levar em conta a ONU, sem levar em conta nada. Então é nesse clima que a gente vai chegar na COP30."