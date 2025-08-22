Países ricos usam combate ao crime como pretexto para violar soberania, diz Lula

Por Maria Carolina Marcello
(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que países ricos usam o pretexto do combate ao crime organizado para violar a soberania de outros países e da luta contra o desmatamento para adotar medidas protecionistas.
Em encontro na Colômbia de presidentes integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica, Lula defendeu ainda que a cúpula climática COP30, a ser realizada no Brasil em novembro, gere resultados e não seja apenas um desfile de discursos.
"Há muito tempo que os países ricos nos acusam de não cuidar da floresta. Aqueles que poluíram o planeta tentam impor modelos que não nos servem. Utilizam a luta contra o desmatamento como justificativa para o protecionismo. Usam o combate ao crime organizado como pretexto para violar nossa soberania", disse Lula.
O presidente não mencionou direta ou explicitamente qualquer incidente.
Mas no início desta semana a Reuters informou que o governo dos Estados Unidos enviou três destróieres com mísseis guiados Aegis à costa da Venezuela como parte de um esforço contra as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos, segundo duas fontes informadas sobre o assunto.
Durante o encontro com presidentes de países amazônicos nesta sexta-feira, Lula aproveitou para defender mais uma vez o multilateralismo, inclusive no âmbito da questão climática.
"Não existe saída individual para a crise climática... Se a gente não tiver uma nova governança mundial, a gente não conseguirá implementar uma nova política climática", disse Lula.
"Para ter essa governança mundial, você não pode acabar com o multilateralismo. Você não pode fazer o que o presidente americano está fazendo, tomando decisões sozinho, sem levar em conta que existe a OMC, sem levar em conta a ONU, sem levar em conta nada. Então é nesse clima que a gente vai chegar na COP30."
(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)
