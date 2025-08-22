Putin vê "luz no fim do túnel" nas relações Rússia-EUA

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que havia "luz no fim do túnel" nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos.

Respondendo a perguntas durante uma visita a um centro de pesquisa nuclear, Putin disse que tinha certeza de que as qualidades de liderança do presidente norte-americano, Donald Trump, ajudariam a restabelecer as relações após as baixas recentes.

"Com a chegada do presidente Trump, acho que finalmente surgiu uma luz no fim do túnel. E agora tivemos uma reunião muito boa, significativa e franca no Alasca", disse Putin, referindo-se à cúpula da semana passada.