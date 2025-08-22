Terremoto de magnitude 7,5 atinge região entre América do Sul e Antártida

(Reuters) - Não houve ameaça de tsunami após terremoto de magnitude 7,5 ocorrido na quinta-feira na Passagem de Drake, entre a América do Sul e a Antártida, informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, após seu breve alerta para as áreas costeiras do Chile.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) revisou para baixo a magnitude do terremoto, inicialmente relatada como 8, acrescentando que ele atingiu uma profundidade de 11 km.

O terremoto ocorreu mais de 700 km a sudeste da cidade argentina de Ushuaia, com uma população de cerca de 57.000 habitantes, disse o USGS.