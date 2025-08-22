Trump diz que poderia impor sanções à Rússia em duas semanas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que, em duas semanas, deverá saber se há possibilidade de progresso em sua tentativa de encerrar a invasão da Ucrânia pela Rússia, e voltou a levantar a hipótese de impor sanções a Moscou.

Falando a repórteres no Salão Oval, Trump disse que não está "satisfeito” com nenhum aspecto do esforço para alcançar a paz.

Uma semana atrás, Trump realizou conversas no Alasca com o presidente russo, Vladimir Putin, mas até agora não conseguiu convencê-lo a se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.