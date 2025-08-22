Zelenskiy diz que Rússia está fazendo "tudo" para impedir cúpula com Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu acabar com o que ele chama de "banho de sangue" na Ucrânia, disse que havia começado os preparativos para uma reunião Putin-Zelenskiy após uma ligação com o líder russo na segunda-feira.

Zelenskiy acusou a Rússia de estar protelando.

"Os russos estão fazendo tudo o que podem para impedir a realização da reunião", disse ele nesta sexta-feira em uma coletiva de imprensa em Kiev com o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

"A reunião é um dos componentes de como acabar com a guerra. E como eles não querem acabar com ela, procurarão espaço para (evitá-la)", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse à NBC em uma entrevista nesta sexta-feira que não há agenda para essa cúpula.

"Putin está pronto para se reunir com Zelenskiy quando a agenda estiver pronta para uma cúpula. E essa agenda não está pronta de forma alguma", disse ele.