Forças iranianas matam seis militantes, diz agência IRNA

DUBAI (Reuters) - As forças de segurança iranianas mataram a tiros seis militantes em um confronto no sudeste do Irã neste sábado, um dia depois de rebeldes armados matarem cinco policiais na região, informou a agência de notícias oficial IRNA.

A IRNA afirmou que evidências demonstravam que o grupo tinha ligações com Israel e pode ter sido treinado pela agência de espionagem israelense Mossad. Não houve reação imediata de Israel à alegação.

Outros dois membros do grupo militante foram presos, segundo a reportagem. Todos os militantes, exceto um, eram estrangeiros, acrescentou, sem informar sua nacionalidade.