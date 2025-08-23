Índia diz que negociações comerciais com EUA continuam em andamento

"Temos alguns limites nas negociações, que devem ser mantidos e defendidos", disse Jaishankar, em um fórum do Economic Times em Nova Délhi, destacando os interesses dos agricultores e pequenos produtores do país.

As negociações comerciais entre a Índia e os EUA fracassaram no início deste ano devido à recusa da Índia em abrir seus vastos setores agrícola e de laticínios. O comércio bilateral entre a maior economia do mundo e a quinta maior economia do mundo totaliza mais de US$190 bilhões.

"É nosso direito tomar decisões em nosso 'interesse nacional'", disse Jaishankar.

Analistas da Capital Economics disseram na sexta-feira que, se as tarifas totais dos EUA entrarem em vigor e forem mantidas, o impacto no crescimento econômico da Índia seria de 0,8 ponto percentual neste ano e no próximo.

"O dano a longo prazo pode ser ainda maior, pois uma tarifa alta pode prejudicar o apelo da Índia como um centro global de manufatura."

O ministro indiano descreveu os anúncios políticos do presidente dos EUA, Donald Trump, como "incomuns".