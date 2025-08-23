Japão e Coreia do Sul concordam sobre cooperação mais estreita

"À medida que o ambiente estratégico em torno de nossos países se torna cada vez mais severo, a importância de nossas relações, bem como da cooperação trilateral com os Estados Unidos, continua a crescer", disse Ishiba em um anúncio conjunto com Lee após a reunião.

Os líderes concordaram em retomar a diplomacia itinerante, expandir intercâmbios como programas de férias-trabalho e intensificar a cooperação em defesa, segurança econômica, inteligência artificial e outras áreas. Também prometeram uma coordenação mais estreita contra as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

A vitória eleitoral repentina do liberal Lee -- após o impeachment do presidente conservador Yoon Suk Yeol por declarar lei marcial -- levantou preocupações em Tóquio de que as relações com Seul poderiam azedar.

Lee criticou esforços passados para melhorar os laços desgastados pelo ressentimento persistente em relação ao domínio colonial japonês na Península Coreana entre 1910 e 1945.

Na semana passada, o governo sul-coreano expressou "profunda decepção e pesar" depois que autoridades japonesas visitaram um santuário em Tóquio para os mortos de guerra do Japão, que muitos coreanos veem como um símbolo da agressão japonesa em tempos de guerra.

Em Tóquio, no entanto, Lee reafirmou o apoio a relações mais próximas com o Japão, como fez quando se encontrou com Ishiba pela primeira vez em junho, em paralelo a uma cúpula do Grupo dos Sete no Canadá.