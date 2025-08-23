Juiz impede Trump de reter fundos de Los Angeles e outras cidades-santuário

Um juiz federal dos EUA impediu na sexta-feira que o governo de Donald Trump retivesse financiamento federal de mais de 30 jurisdições consideradas santuários, incluindo Los Angeles, Baltimore, Boston e Chicago, que se recusaram a cooperar com a repressão radical do presidente republicano à imigração.

O juiz distrital dos EUA William Orrick expandiu uma liminar que ele emitiu inicialmente em abril, abrangendo 16 cidades e condados, incluindo San Francisco, onde ele mora, para cobrir um novo grupo de governos locais que recentemente se juntaram ao caso e buscaram ser protegidos por sua ordem judicial.

O processo foi aberto depois que Trump assinou dois decretos em janeiro e fevereiro que, segundo as cidades e condados, ameaçavam ilegalmente cortar o financiamento a eles, a menos que cooperassem com as autoridades federais de imigração, incluindo o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA.