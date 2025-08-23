Lyle Menendez tem liberdade condicional negada após 35 anos de prisão por assassinatos dos pais

Os comissários de liberdade condicional designados para o caso concluíram que ainda havia indícios de que Lyle Menendez, de 57 anos, representaria um risco ao público se fosse libertado da custódia, de acordo com detalhes da audiência fornecidos a veículos de notícias, incluindo a Reuters, por meio de um repórter do grupo de mídia.

Menendez, vestido com uniforme azul de prisão, apareceu em um vídeo de uma penitenciária de San Diego, onde está encarcerado.

Seu irmão mais novo, Erik Menendez, de 54 anos, teve sua liberdade condicional negada após uma sessão semelhante de 10 horas na quinta-feira. Os dois podem solicitar liberdade condicional novamente dentro de três anos.

Os irmãos foram condenados por homicídio de primeiro grau em um julgamento três décadas atrás que atraiu intensa atenção da mídia nacional.

Eles admitiram ter atirado fatalmente nos pais, José e Kitty Menendez, em 20 de agosto de 1989, com espingardas calibre 12, enquanto o casal assistia à televisão na sala de estar de sua casa. Mas os irmãos alegam que agiram em legítima defesa, temendo por suas vidas após anos de abuso sexual cometido pelo pai, um rico executivo da indústria do entretenimento, e abuso emocional sofrido pela mãe. Os irmãos tinham 21 e 18 anos na época.

Os promotores argumentaram que os assassinatos foram friamente calculados e motivados pela ganância, ou seja, pelo desejo dos irmãos de herdar a fortuna multimilionária dos pais.