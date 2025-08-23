Macron discute Ucrânia e Oriente Médio com presidente da África do Sul

(Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que conversou com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, sobre a Ucrânia, o Oriente Médio e outras crises internacionais neste sábado.

A discussão incluiu "a guerra de agressão travada pela Rússia contra a Ucrânia no contexto da reunião de segunda-feira em Washington, bem como a situação na região dos Grandes Lagos", disse Macron em uma publicação no X.

Os líderes concordaram em se reunir novamente em setembro, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, acrescentou.