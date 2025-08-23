Primeira-dama turca pede que Melania Trump fale sobre Gaza

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

"Nestes dias, quando o mundo vive um despertar coletivo e o reconhecimento da Palestina se tornou uma vontade global, acredito que seu apelo em nome de Gaza cumprirá uma responsabilidade histórica para com o povo palestino", acrescentou a carta de Emine Erdogan.

Um monitor global da fome afirmou na sexta-feira que a Cidade de Gaza e áreas vizinhas estão oficialmente sofrendo de fome, e que ela provavelmente se espalhará, aumentando a pressão sobre Israel para permitir a entrada de mais ajuda no território palestino.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou o relatório como uma "mentira descarada" e disse que Israel tem uma política de prevenir e não causar fome.

A guerra em Gaza foi desencadeada em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas matou 1.200 pessoas no sul de Israel e fez cerca de 250 reféns, segundo dados israelenses. Desde então, a campanha militar israelense matou mais de 62.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Tuvan Gumrukcu e Jarrett Renshaw)