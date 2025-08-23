Repressão ao crime por Trump envia tropas a locais mais seguros de Washington

Do lado de fora do Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, cinco membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental estavam parados na esquina, longe dos pontos de maior criminalidade da cidade.

"É chato. Não estamos fazendo muita coisa", disse o sargento Fox, que não quis se identificar.

Fox está entre quase 2.000 soldados, incluindo 1.200 de seis Estados liderados pelos republicanos, que estão sendo enviados a Washington como parte de uma militarização extraordinária dentro da cidade liderada pelos democratas.

Os soldados, alguns dos quais disseram à Reuters que não se envolveram em prisões, estão oficialmente em Washington para apoiar uma repressão federal ao que o presidente Donald Trump chama de epidemia de criminalidade. Mas essa descrição parece contradizer o fato de que as taxas de criminalidade em geral diminuíram nos últimos anos.

Essa desconexão, combinada com a concentração de tropas perto do Monumento a Washington, do Memorial Lincoln e em frente ao Capitólio dos EUA, ressalta as críticas dos líderes democratas da cidade de que essa mobilização em massa é mais uma demonstração de poder de Trump do que um esforço sério para combater o crime.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, disse esta semana que não acreditava que a chegada das tropas tivesse como objetivo combater a criminalidade. Ela também expressou preocupação com a presença de "uma milícia armada na capital do país".