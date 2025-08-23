Senado do Texas aprova projeto de lei que redistribui distritos

"O One Big Beautiful Map foi aprovado pelo Senado e está a caminho da minha mesa, onde será rapidamente sancionado como lei", disse o governador Abbott em um comunicado.

A senadora estadual Carol Alvarado, democrata, afirmou nas redes sociais na sexta-feira que planejava adiar a medida falando continuamente sobre ela, uma ação conhecida como obstrução. Em 2021, Alvarado atrasou a aprovação do mapa distrital do Texas falando por 15 horas seguidas.

Mas uma rara moção processual dos republicanos do Senado logo após a meia-noite encerrou o debate e a obstrução, com a votação final ocorrendo na sequência, informou o Texas Tribune.

O Senado aprovou o projeto de lei em votação partidária, por 18 a 11, após mais de oito horas de debate, disse a reportagem.

Os republicanos reconheceram que acreditam que conquistar mais cadeiras para o Texas ajudará o partido a manter sua pequena maioria na Câmara dos Deputados dos EUA nas eleições de meio de mandato do próximo ano, apesar das pesquisas mostrarem ventos contrários para o partido. Mais Estados controlados por republicanos estão considerando medidas semelhantes.

A Califórnia e outros Estados onde os democratas detêm o poder prometeram combater tais medidas.