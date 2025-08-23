Síria adia votação parlamentar em Sweida após violência sectária

(Reuters) - A primeira eleição parlamentar da Síria sob sua nova administração islâmica, marcada para setembro, não incluirá a província de Sweida, no sul, e duas outras províncias devido a preocupações com a segurança, disse a comissão eleitoral neste sábado.

Centenas de pessoas foram mortas em julho em confrontos na província de Sweida entre combatentes drusos e tribos beduínas sunitas e forças governamentais.

Israel interveio com ataques aéreos para impedir o que disse serem assassinatos em massa de drusos pelas forças do governo.