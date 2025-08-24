Ataques com drones ucranianos atingem usina nuclear russa e provocam incêndio em terminal portuário

O Ministério da Defesa da Rússia disse que pelo menos 95 drones ucranianos foram interceptados em mais de uma dúzia de regiões russas em 24 de agosto, dia em que a Ucrânia celebra sua declaração de independência da União Soviética em 1991.

A usina nuclear de Kursk, a apenas 60 km da fronteira com a Ucrânia, disse que as defesas aéreas derrubaram um drone que detonou perto da usina logo após a meia-noite, danificando um transformador auxiliar e forçando uma redução de 50% na capacidade operacional do reator nº 3.

Os níveis de radiação estavam normais e não houve feridos no incêndio provocado pelo drone, informou a usina. Dois outros reatores estão operando sem geração de energia e um está passando por reparos programados.

A Agência Internacional de Energia Atômica disse estar ciente dos relatos de que um transformador na usina pegou fogo devido à atividade militar e enfatizou que todas as instalações nucleares devem ser protegidas o tempo todo.

FUMAÇA PRETA

Mil quilômetros ao norte, no Golfo da Finlândia, pelo menos 10 drones ucranianos foram abatidos sobre o porto de Ust-Luga, na região de Leningrado, no norte da Rússia, com destroços provocando incêndio no terminal operado pela Novatek - um enorme terminal de exportação de combustível do Mar Báltico e complexo de processamento, disse o governador regional.