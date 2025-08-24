Canadá não descarta enviar tropas de paz à Ucrânia como parte de eventual acordo, diz primeiro-ministro

Carney, em sua primeira visita à Ucrânia desde que assumiu o cargo em março, juntou-se a Zelenskiy para uma cerimônia no centro de Kiev para marcar o Dia da Independência da Ucrânia, que também contou com a presença do enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg.

"Estamos todos trabalhando para garantir que o fim desta guerra signifique a garantia de paz para a Ucrânia, para que nem a guerra nem a ameaça de guerra sejam deixadas para nossos filhos herdarem", disse Zelenskiy a uma multidão na Praça Sophia, em Kiev.

Zelenskiy disse que quer que as futuras garantias de segurança, como parte de um possível acordo de paz, sejam o mais próximo possível do Artigo 5 da Otan, que considera um ataque a um estado-membro como um ataque contra todos.

Carney apoiou os apelos da Ucrânia para uma possível participação internacional.

"Na opinião do Canadá, não é realista que a única garantia de segurança seja a força das Forças Armadas Ucranianas... que precisa ser reforçada e reforçada", disse Carney em uma coletiva de imprensa conjunta.

Os dois líderes também assinaram um acordo sobre coprodução de drones, e Carney disse que a Ucrânia receberia mais de 1 bilhão de dólares canadenses (US$723 milhões) em ajuda militar de um pacote anunciado anteriormente no mês que vem.