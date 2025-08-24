Israel ataca arredores da Cidade de Gaza e promete continuar com ofensiva

O exército israelense disse neste domingo que suas forças retornaram ao combate na área de Jabalia nos últimos dias, para desmantelar túneis militantes e fortalecer o controle da área.

Ele acrescentou que a operação ali "permite a expansão do combate para áreas adicionais e impede que terroristas do Hamas retornem para operar nessas áreas".

Israel aprovou um plano este mês para tomar o controle da Cidade de Gaza, descrevendo-a como o último bastião dos militantes do Hamas. A previsão é de que o plano só comece dentro de algumas semanas, abrindo espaço para que os mediadores Egito e Catar tentem retomar as negociações de cessar-fogo.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, prometeu neste domingo prosseguir com a ofensiva na cidade, que sofre com a fome, o que gerou alarme no exterior e objeções no país. Katz afirmou que a Cidade de Gaza será arrasada a menos que o Hamas concorde em encerrar a guerra nos termos de Israel e libertar todos os reféns.

O Hamas disse em um comunicado neste domingo que o plano de Israel de tomar a Cidade de Gaza mostrava que o grupo não levava a sério o cessar-fogo.

Ele disse que um acordo de cessar-fogo era "a única maneira de devolver os reféns", responsabilizando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por suas vidas.