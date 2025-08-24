Ministro russo aponta termos para a paz na Ucrânia: garantia de segurança das grandes potências e ausência da Otan

MOSCOU (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em uma entrevista publicada neste domingo que um grupo de nações, incluindo membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, deveriam ser os garantidores da segurança da Ucrânia.

A Reuters informou na semana passada que o presidente Vladimir Putin está exigindo que a Ucrânia abra mão de toda a região oriental de Donbass, renuncie às ambições de se juntar à Otan, permaneça neutra e mantenha as tropas ocidentais fora do país, disseram à Reuters três fontes familiarizadas com o pensamento de alto escalão do Kremlin.

Lavrov disse ao programa "Meet the Press" da NBC News que Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, discutiram a questão de uma garantia de segurança para a Ucrânia e que Putin levantou a questão das discussões fracassadas de Istambul em 2022.