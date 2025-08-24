Noruega fornecerá à Ucrânia sistemas de defesa aérea no valor de cerca de US$700 milhões

(Reuters) - O governo da Noruega disse neste domingo que contribuirá com aproximadamente 7 bilhões de coroas norueguesas (US$696,12 milhões) em sistemas de defesa aérea para a Ucrânia.

"Juntamente com a Alemanha, estamos agora garantindo que a Ucrânia receba poderosos sistemas de defesa aérea", disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, no comunicado.

"A Alemanha e a Noruega estão trabalhando em estreita colaboração para apoiar a Ucrânia em sua luta para defender o país e proteger a população civil contra ataques aéreos russos."