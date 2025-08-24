Rússia e Ucrânia realizam nova troca de prisioneiros

A Rússia e a Ucrânia trocaram 146 prisioneiros de guerra de cada lado neste domingo, após mediação dos Emirados Árabes Unidos, disseram o Ministério da Defesa russo e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

O ministério russo disse que todos os russos libertados estavam na Belarus recebendo assistência psicológica e médica.

A Ucrânia também devolveu a Moscou oito cidadãos russos, moradores da região de Kursk, informou o ministério. Zelenskiy, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, anunciou que a troca havia ocorrido, mas não forneceu números.