SpaceX fará 10º teste de voo para Starship

Musk deve fornecer uma atualização sobre o progresso do desenvolvimento da Starship antes do lançamento do foguete neste domingo.

O desenvolvimento do foguete de próxima geração da SpaceX, central para o futuro do poderoso negócio de lançamento da empresa e das ambições de Musk em Marte, enfrentou repetidos contratempos neste ano. A Nasa quer usar o foguete em 2027 para seu primeiro pouso tripulado na Lua desde o programa Apollo.

Também o futuro do negócio de internet via satélite Starlink, da SpaceX, uma importante fonte de receita para a empresa, implantado pelo Falcon 9, o carro-chefe da SpaceX, está ligado ao sucesso da Starship. Musk está interessado em usar a maior força de sustentação da Starship para lançar em órbita satélites Starlink maiores.

Neste ano, duas falhas nos testes da Starship no início do voo, outra falha no espaço em seu nono voo e uma enorme explosão na plataforma de testes em junho, que lançou detritos em direção próxima ao território mexicano, testaram a abordagem de desenvolvimento de teste até a falha da SpaceX. A empresa continuou a produzir rapidamente novas Starships para voos de teste em suas extensas instalações de produção na Starbase.

Esses contratempos ressaltam as complexidades técnicas da mais recente iteração da Starship, repleta de muito mais recursos, como maior propulsão, um escudo térmico potencialmente mais resiliente e flaps de direção mais fortes, cruciais para garantir sua reentrada atmosférica -- características essenciais para a rápida reutilização da Starship, que Musk defende.

A estrutura decolará do Texas e a parte superior (Starship) irá se separar do propulsor Super Heavy a dezenas de quilômetros de altitude. O Super Heavy, que retornou para pousar em sua plataforma de lançamento em braços mecânicos gigantes em testes anteriores, terá como alvo o Golfo do México para um pouso em águas calmas, a fim de testar uma configuração de motor reserva.