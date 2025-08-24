Taiwan e China se enfrentam em narrativas conflitantes sobre Segunda Guerra Mundial

Enquanto a China se prepara para um desfile militar em massa em Pequim no mês que vem para marcar o fim da guerra, tanto Taiwan — cujo nome formal continua sendo República da China — quanto a República Popular da China estão envolvidos em uma guerra de palavras cada vez mais amarga sobre a narrativa histórica e quem realmente deveria reivindicar o crédito pela vitória.

Os combates na China começaram para valer em 1937 com a invasão japonesa em grande escala e continuaram até a rendição do Japão em 1945, quando a ilha de Taiwan foi entregue à República da China após décadas de domínio japonês.

"Depois que o Japão foi derrotado, o próximo alvo (dos comunistas) foi a República da China", acrescentou Pan, referindo-se à retomada da guerra civil que levou à vitória das forças de Mao Zedong e à fuga do governo republicano para Taiwan em 1949.

O Partido Comunista Chinês no poder frequentemente lembra as pessoas de sua luta contra os japoneses, mas grande parte da luta foi travada pelas forças do governo republicano de Chiang Kai-shek, e foi a República da China que assinou o acordo de paz como uma das nações aliadas.

"Durante a guerra de resistência da República da China contra o Japão, a República Popular da China nem sequer existia, mas o regime comunista chinês distorceu repetidamente os fatos nos últimos anos, alegando que foi o Partido Comunista quem liderou a guerra de resistência", disse o principal formulador de políticas de Taiwan para a China, Chiu Chui-cheng, em 15 de agosto, aniversário da rendição japonesa.

O Conselho de Assuntos do Continente, liderado por Chiu, disse neste mês que a estratégia dos comunistas na época era "70% sobre se fortalecer, 20% lidar com o governo republicano e 10% se opor ao Japão", repetindo uma antiga acusação de guerra contra Mao que o Partido Comunista Chinês negou.