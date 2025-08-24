Trump não tem base para enviar tropas para Chicago, diz líder democrata

Em julho, o departamento de polícia de Baltimore informou que houve uma redução de dois dígitos na violência armada em comparação com o ano anterior. A cidade teve 84 homicídios até agora neste ano -? o menor número em mais de 50 anos, segundo o prefeito.

"Se Wes Moore precisar de ajuda... Enviarei as "tropas", o que está sendo feito na vizinha DC, e rapidamente eliminarei o crime", disse Trump no Truth Social neste domingo.

Alguns governadores republicanos enviaram centenas de soldados da Guarda Nacional para Washington, D.C., a pedido de Trump. O presidente descreveu a capital como assolada por uma onda de criminalidade, embora dados oficiais mostrem que a criminalidade está diminuindo na cidade.

Neste domingo, Trump afirmou, sem provas, que não havia mais crimes na cidade e atribuiu isso ao envio de tropas e centenas de agentes federais.

Trump tem muito menos poder sobre Chicago e Baltimore do que sobre o Distrito de Columbia, onde, como presidente, ele tem mais influência.

O Título 10 do Código dos EUA, uma lei federal que descreve o papel das Forças Armadas dos EUA, inclui uma disposição que permite ao presidente enviar unidades da Guarda Nacional para repelir uma invasão, reprimir uma rebelião ou permitir que o presidente execute a lei.