Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez concessões significativas em relação a acordo de paz com Ucrânia

"Eles reconheceram que não conseguiriam instalar um regime fantoche em Kiev. Essa era, claro, uma grande exigência no início. E, mais importante, eles reconheceram que haverá alguma garantia de segurança para a integridade territorial da Ucrânia."

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em uma entrevista transmitida no domingo que um grupo de nações, incluindo membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, deveriam ser os garantidores da segurança da Ucrânia.

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump renovou a ameaça de impor sanções à Rússia se não houver progresso em direção a uma solução pacífica na Ucrânia em duas semanas, demonstrando frustração com Moscou uma semana após seu encontro com Putin no Alasca.

Vance disse que as sanções seriam consideradas caso a caso, reconhecendo que novas penalidades dificilmente levariam a Rússia a concordar com um cessar-fogo com a Ucrânia.

Vance destacou o anúncio feito por Trump neste mês de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos como punição pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi como o tipo de alavancagem econômica que seria usada na busca pela paz.

"Ele tentou deixar claro que a Rússia pode ser convidada novamente para a economia mundial se parar com a matança, mas eles continuarão isolados se não pararem com a matança", disse Vance.