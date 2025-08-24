Vietnã planeja retirada em massa da população com intensificação do tufão Kajiki

Às 06h (horário de Brasília), a tempestade ganhou força, com ventos atingindo 166 km/h (103 mph), de acordo com a agência nacional de previsão do tempo do Vietnã.

É provável que se fortaleça ainda mais, com ventos de até 180 km/h, disse o meteorologista da China.

Autoridades do Vietnã planejam evacuar mais de 586.000 pessoas das províncias centrais de Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Danang, onde o tufão deve atingir o continente na manhã de segunda-feira, informou a mídia estatal.

Pessoas no caminho projetado não devem sair depois das 11h (horário de Brasília) de domingo, e soldados estão de prontidão para ajudar, disse o governo.

Sete províncias costeiras do Vietnã proibiram os barcos de deixarem a costa na manhã de domingo, informou o jornal Tien Phong.

A Vietnam Airlines cancelou pelo menos 22 voos de e para cidades centrais no domingo e na segunda-feira. A Vietjet Aviation informou que estava cancelando ou atrasando voos, mas não forneceu detalhes.