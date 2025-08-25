Alemanha participará de garantias de segurança para Ucrânia, diz vice-chanceler

BERLIM (Reuters) - Berlim participará do fornecimento de garantias de segurança para a Ucrânia ao lado de parceiros europeus, mas as negociações estão em um estágio inicial e devem ser moldadas por Kiev, disse o vice-chanceler alemão Lars Klingbeil nesta segunda-feira na capital da Ucrânia.

"O importante é que, no final, haja garantias de segurança que assegurem que a Ucrânia não seja mais atacada e que Putin não ouse mais atacar a Ucrânia", afirmou Klingbeil em sua primeira visita à Ucrânia.

Klingbeil, que também é ministro das Finanças da Alemanha, disse que, para atingir esse objetivo, o Exército ucraniano precisa ser fortalecido e a produção de armas dentro da Ucrânia precisa ser aumentada.