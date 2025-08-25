Ascensão meteórica de João Fonseca continua com sua primeira vitória no US Open

"É meu primeiro ano jogando todos esses grandes torneios. Minha primeira vez jogando a chave principal do US Open. Estou simplesmente adorando a carreira no circuito", disse Fonseca.

"Estou muito feliz jogando cada torneio. Estou descobrindo novos lugares, novos países. Estou me divertindo muito. Sei que é muita expectativa e pressão aos 19 anos, mas estou adorando fazer o que amo."

"Ter todo o apoio de todos os brasileiros, um país que eu amo. É realmente uma honra. Vou continuar vivendo esse sonho."

Fonseca, uma das promessas mais empolgantes do tênis masculino, ficou fora de sua estreia em Grand Slam em Flushing Meadows no ano passado após ser eliminado na terceira rodada do qualificatório.

Desde então, ele subiu para o Top 50 e conquistou seu primeiro título ATP em Buenos Aires no início deste ano.

Ele tentará manter sua boa forma na segunda rodada, ao enfrentar o tcheco Tomas Machac na quarta-feira.