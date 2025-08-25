Bolsonaro e entorno estão à deriva à medida que julgamento se aproxima, dizem aliados

O aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi atingido por uma nova turbulência nesta semana, quando a Polícia Federal divulgou um conjunto de mensagens privadas que o retratam como um líder hesitante, duvidando de si mesmo e lutando para conter as brigas internas entre seus aliados próximos.

"Abre a boca!", escreveu-lhe em uma mensagem o pastor evangélico Silas Malafaia, pedindo ao ex-presidente que fizesse uso político das pesadas tarifas que Trump impôs aos produtos brasileiros. "Líder dá direção ao povo. Povo é levado por outros quando o líder se cala."

As mensagens foram divulgadas como parte de uma investigação sobre o ex-presidente e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está liderando uma campanha nos Estados Unidos pedindo que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, intervenha em favor de seu pai.

No mês passado, Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros em uma tentativa de interromper o que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente. Trump também impôs sanções a Moraes, relator do caso em que Bolsonaro é acusado de conspirar para anular sua derrota nas eleições de 2022.

A pressão dos EUA não fez nada para atrapalhar o julgamento de Bolsonaro e parece ter até dado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um impulso nas pesquisas de opinião e um inimigo estrangeiro comum para sua frágil coalizão de governo.

À medida que o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal -- marcado para setembro -- se aproxima, suas conversas mostram um líder inseguro sobre como conduzir seu próprio destino, quanto mais unir sua base fragmentada antes das eleições presidenciais do próximo ano.