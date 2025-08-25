Chefe da OMS pede fim dos ataques a serviços de saúde após hospital de Gaza ser atingido

GENEBRA (Reuters) - O chefe da Organização Mundial da Saúde pediu na segunda-feira que os ataques aos serviços de saúde parem, depois que as autoridades palestinas disseram que pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques israelenses a um hospital no sul de Gaza.

"Enquanto as pessoas em Gaza estão passando fome, seu já limitado acesso aos serviços de saúde está sendo ainda mais prejudicado por ataques repetidos", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no X. "PAREM com os ataques aos serviços de saúde. Cessar-fogo agora!"

Segundo ele, 50 pessoas também foram feridas nos ataques, incluindo pacientes em estado crítico que já estavam recebendo cuidados.