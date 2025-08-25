Chefe da unidade de inovação do Pentágono renuncia em nova mudança militar, dizem fontes

Ele escreveu que a DIU será transferida para uma nova liderança supervisionada por Emil Michael, subsecretário de Defesa para Pesquisa e Engenharia. "Ajudarei como puder em minha capacidade privada", acrescentou Beck, de acordo com a fonte.

Três das fontes disseram que as autoridades do Departamento de Defesa já haviam levantado preocupações sobre as doações políticas feitas por Beck aos democratas.

A DIU se recusou a comentar. O Pentágono não respondeu a um pedido de comentário. A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Beck para comentar o assunto.

A saída de Beck é a mais recente saída de alto nível do Pentágono. Na semana passada, o chefe da Agência de Inteligência de Defesa, o chefe da Reserva Naval dos EUA e o líder do Comando de Operações Especiais Navais foram destituídos pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, informou a Reuters anteriormente.

A saída de Beck ocorre em um momento crucial para a DIU, que colabora com empresas de tecnologia militar que desenvolvem drones e armas acionadas por IA. Essas tecnologias respondem por uma parcela crescente dos gastos do Pentágono e estão remodelando a guerra moderna.

A DIU foi lançada em 2015 para acelerar a adoção, pelas Forças Armadas dos EUA, da tecnologia proveniente do Vale do Silício. A unidade, que no ano passado recebeu cerca de US$1 bilhão da Lei de Autorização de Defesa Nacional, concede contratos principalmente a pequenas startups, com histórico menos comprovado, com o objetivo de fazer a transição para contratos maiores em todo o Pentágono.