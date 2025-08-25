China examinou 600 milhões de pessoas em busca de doenças em manutenção de controles da era da Covid

"Mais de 600 milhões de viajantes de entrada e 300 milhões de veículos e embarcações de entrada foram examinados, e 5,25 milhões de vetores de doenças foram interceptados, impedindo efetivamente a entrada de mais de 30 tipos de doenças transmitidas por vetores", disse Zhao.

Ele não especificou quais doenças as autoridades estavam rastreando, mas, desde a pandemia, a China tem alertado sobre os riscos apresentados por casos importados do vírus chikungunya, transmitido por mosquitos, e de Mpox, uma infecção viral marcada por sintomas semelhantes aos da gripe e lesões com pus.

"As defesas de quarentena nos portos de entrada se tornaram mais robustas... Os departamentos de saúde e controle de doenças se coordenaram para criar um sistema de gerenciamento de 'circuito fechado': do exterior para a fronteira e depois para casa", disse Zhao.

As rigorosas medidas de zero Covid da China, em vigor desde o início de 2020 até dezembro de 2022, efetivamente isolaram a segunda economia do mundo das viagens internacionais. Os poucos que entraram foram examinados na fronteira, colocados em quarentena em instalações designadas e, em seguida, transportados para casa para posterior isolamento - dentro de um 'circuito fechado'.

