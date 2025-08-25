EUA mandam mais navios para o sul do Caribe de olho nos cartéis de drogas, dizem fontes

As fontes não quiseram detalhar a missão específica dos destacamentos, mas disseram que os movimentos recentes têm como objetivo enfrentar ameaças à segurança nacional dos EUA provenientes de "organizações narco-terroristas" especialmente designadas na região.

Na semana passada, fontes informaram à Reuters que os Estados Unidos enviaram um esquadrão anfíbio para o sul do Caribe como parte do mesmo esforço.

A previsão era que os navios USS San Antonio, USS Iwo Jima e USS Fort Lauderdale chegassem à costa da Venezuela no domingo. Os navios estão transportando 4.500 membros do serviço, incluindo 2.200 fuzileiros navais, disseram as fontes.

Trump fez da repressão aos cartéis de drogas um objetivo central de seu governo, parte de um esforço mais amplo para limitar a migração e proteger a fronteira sul dos EUA.

Em fevereiro, o governo Trump designou o Cartel de Sinaloa do México e outras gangues de drogas, assim como o grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua, como organizações terroristas globais, ao mesmo tempo em que intensificou a fiscalização da imigração contra supostos membros de gangues.

(Reportagem de Steve Holland)