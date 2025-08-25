Ex-chefe do tráfico mexicano Ismael "El Mayo" Zambada se declara culpado de acusações nos EUA

Essas acusações são decorrentes de seu papel de décadas na liderança do cartel de Sinaloa ao lado do traficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, que está cumprindo pena de prisão perpétua em uma prisão de segurança máxima no Colorado.

"Eles assassinaram brutalmente várias pessoas e inundaram nosso país com drogas", disse a procuradora-geral Pam Bondi aos repórteres. "Seu reinado de terror acabou. Ele nunca mais sairá livre novamente."

Zambada concordou em se declarar culpado depois que o Departamento de Justiça disse, neste mês, que não pediria a pena de morte para Zambada ou Rafael Caro Quintero, outro suposto chefe do tráfico mexicano septuagenário que enfrenta acusações nos EUA.

Zambada usava uma camiseta azul da prisão sobre uma camisa laranja de mangas compridas e caminhava mancando levemente ao entrar na sala de audiências do juiz distrital Brian Cogan, que estava lotada de membros da Administração de Repressão às Drogas (DEA) e de outras agências de aplicação da lei dos EUA.

Com cabelos grisalhos e uma barba cheia, ele sorriu para seus advogados de defesa antes de se declarar culpado.

Falando baixinho por meio de um intérprete de espanhol, Zambada contou uma vida de crimes que, segundo ele, começou quando plantou maconha em 1969, aos 19 anos de idade.