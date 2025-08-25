EXCLUSIVO-EUA confirmam primeiro caso humano de mosca-da-bicheira ligado a surto na América Central

Anteriormente, a Reuters informou que fontes do setor de carne bovina disseram na semana passada que o CDC havia confirmado um caso de bicheira-do-Novo-Mundo em uma pessoa em Maryland que havia viajado da Guatemala para os EUA.

Nixon não abordou a discrepância da origem do caso humano. "O risco dessa introdução para a saúde pública nos EUA é muito baixo", disse ele.

O governo dos EUA não confirmou nenhum caso em animais este ano.

Os relatos divergentes do governo dos EUA e de fontes do setor sobre o caso humano provavelmente abalarão ainda mais setor de pecuaristas, produtores de carne bovina e comerciantes de gado que já estão em alerta máximo quanto a possíveis infestações nos EUA, uma vez que a mosca-da-bicheira avançou para o norte a partir da América Central e do sul do México.

A confirmação do governo de um caso da mosca-da-bicheira ocorre pouco mais de uma semana depois que a secretária do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), Brooke Rollins, viajou para o Texas para anunciar planos de construção de uma instalação de moscas estéreis no local, como parte dos esforços para combater a praga.

O USDA estimou que um surto de mosca-da-bicheira poderia custar à economia do Texas, o maior Estado produtor de gado dos EUA, cerca de US$1,8 bilhão em mortes de animais, custos trabalhistas e despesas com medicamentos.