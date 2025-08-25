Fundo soberano da Noruega exclui Caterpillar e cinco bancos israelenses

O órgão de fiscalização de ética do fundo, chamado Conselho de Ética, informou que "na avaliação do conselho, não há dúvida de que os produtos da Caterpillar estão sendo usados para cometer violações extensas e sistemáticas da lei humanitária internacional".

As escavadeiras fabricadas pela Caterpillar "estavam sendo usadas pelas autoridades israelenses na destruição ilegal e generalizada de propriedades palestinas", afirmou.

As violações ocorreram tanto em Gaza quanto na Cisjordânia, disse o conselho, acrescentando que "a empresa também não implementou nenhuma medida para impedir tal uso".

"Como as entregas do maquinário relevante para Israel estão agora prontas para serem retomadas, o Conselho considera que há um risco inaceitável de que a Caterpillar esteja contribuindo para graves violações dos direitos dos indivíduos em situações de guerra ou conflito".

Órgão público criado pelo Ministério das Finanças, o conselho verifica se as empresas do portfólio do fundo atendem às diretrizes éticas definidas pelo Parlamento da Noruega. O fundo está investido em cerca de 8.400 empresas em todo o mundo.

O conselho faz recomendações à diretoria do Banco Central, que tem a palavra final. A diretoria concordou com a recomendação do conselho.