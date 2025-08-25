Genial/Quaest mostra apoio de 46% a impeachment de Moraes e 49% avaliando sanção dos EUA a ele como injusta

SÃO PAULO (Reuters) - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira apontou apoio de 46% ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao mesmo tempo que indicou que 49% entendem que a imposição de sanções financeiras a ele pelo governo dos Estados Unidos foi injusta.

De acordo com o levantamento do instituto Quaest, encomendado pela corretora Genial Investimentos, 46% dos entrevistados declararam-se a favor do impeachment de Moraes, ao passo que 43% manifestaram-se contrariamente e 11% não souberam ou não responderam. Como a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico entre os que são a favor e os que são contra o impeachment do ministro.

O impeachment de Moraes, relator no Supremo do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu acusado de tentativa de golpe de Estado, é defendido por parlamentares bolsonaristas e por aliados do ex-presidente, que avaliam que Moraes extrapolou suas atribuições nas investigações contra o ex-presidente e contra participantes nos ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023.