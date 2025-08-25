Inexperiência de autoridades de Trump pode causar desastre no estilo Katrina, diz agência

A exigência de Noem de revisão de todos os contratos e concessões acima de US$100.000 "reduz as autoridades e a capacidade da Fema de cumprir rapidamente nossa missão", afirma a carta.

O texto pede ao Congresso que torne a Fema um órgão independente, livre da interferência do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) e que proteja os funcionários da agência de demissões por motivos políticos "para evitar não apenas outra catástrofe nacional como o furacão Katrina, mas a dissolução efetiva da própria Fema".

Daniel Llargues, secretário de imprensa interino da Fema, disse que a agência está "comprometida em garantir que a Fema atenda ao povo americano". Segundo Llargues, ela está atolada em burocracia e ineficiências e o governo Trump "fez da responsabilidade e da reforma uma prioridade".

O DHS não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Cerca de 2.000 funcionários da Fema, um terço de sua força de trabalho, deixaram a agência neste ano. O governo Trump também planeja cortar cerca de US$1 bilhão em verbas de subsídios, afetando seus programas de gerenciamento de emergências.

A carta de protesto foi enviada dias antes do 20º aniversário do Katrina, que causou inundações catastróficas em Nova Orleans e destruição devastadora ao longo da Costa do Golfo em agosto de 2005, ceifando a vida de mais de 1.800 pessoas.