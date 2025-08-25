Israel atinge hospital de Gaza e mata pelo menos 15 pessoas, incluindo jornalistas

"Estamos devastados ao saber da morte do contratado da Reuters Hussam al-Masri e dos ferimentos de outro de nossos contratados, Hatem Khaled, em ataques israelenses ao hospital Nasser em Gaza hoje", disse porta-voz da Reuters em um comunicado.

"Estamos buscando urgentemente mais informações e pedimos às autoridades de Gaza e Israel que nos ajudem a obter assistência médica urgente para Hatem", acrescentou porta-voz.

As Forças Armadas israelenses e o gabinete do primeiro-ministro não fizeram comentários imediatos sobre os ataques.

As autoridades de saúde de Gaza identificaram os três outros jornalistas como Mariam Abu Dagga, que, segundo a Associated Press, trabalhava como freelancer para a AP e outros veículos desde o início do conflito em Gaza, Mohammed Salama, que, segundo a Al Jazeera, sediada no Catar, trabalhava para a emissora, e Moaz Abu Taha. Um socorrista também estava entre os mortos, acrescentaram as autoridades de saúde.

O Sindicato dos Jornalistas Palestinos condenou Israel pelos ataques, dizendo que representavam "uma guerra aberta contra a mídia livre, com o objetivo de aterrorizar os jornalistas e impedi-los de cumprir seu dever profissional de expor crimes ao mundo".

Mais de 240 jornalistas palestinos foram mortos por fogo israelense em Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas Palestinos.