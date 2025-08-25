Israel vai reduzir militares no Líbano se país agir contra Hezbollah

Israel sinalizou hoje que reduziria sua presença militar no sul do Líbano se as Forças Armadas libanesas tomassem medidas para desarmar o grupo militante xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O anúncio do gabinete do primeiro-ministro israelense foi feito um dia depois que Benjamin Netanyahu se reuniu com o enviado dos EUA, Tom Barrack, que tem estado fortemente envolvido em um plano que desarmaria o Hezbollah e retiraria as forças israelenses do Líbano.

"Se as Forças Armadas libanesas tomarem as medidas necessárias para implementar o desarmamento do Hezbollah, Israel se envolverá em medidas recíprocas, incluindo uma redução gradual" dos militares israelenses, disse o gabinete do primeiro-ministro israelense.