Lee, da Coreia do Sul, propõe reunião entre Trump e Kim da Coreia do Norte ainda neste ano

SEOUL (Reuters) - O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, propôs um possível encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, ainda neste ano, se Trump for à Coreia do Sul para uma reunião do fórum regional, informou o gabinete de Lee.

Lee e Trump tiveram uma reunião "agradável" em que os dois líderes trocaram elogios e falaram sobre tentativas de assassinato contra eles, disse Kang Yu-jung, porta-voz de Lee.

Os dois não discutiram a demanda de Washington sobre a abertura de Seul para produtos agrícolas, acrescentou Kang.