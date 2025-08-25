Maioria acha justa prisão domiciliar de Bolsonaro e crê que ex-presidente participou de plano de golpe, diz Genial/Quaest

(Reuters) - A maioria dos entrevistados em uma pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira considera justa a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como mais da metade também acredita que Bolsonaro participou de um plano para tentar dar um golpe de Estado.

De acordo com o levantamento do instituto Quaest, contratado pela corretora Genial Investimentos, 55% consideram justa a prisão domiciliar imposta a Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao passo que 39% avaliam como injusta e 6% não souberam responder.

Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por entender que o ex-presidente violou a proibição que lhe havia sido imposta de não usar as redes sociais ao participar por chamada de vídeo de manifestação realizada por seus apoiadores. Um vídeo de Bolsonaro participando da chamada de vídeo foi publicado em perfis de apoiadores nas redes.